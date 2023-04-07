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Opel, Nisan 2023 kampanyasını duyurdu

Opel, nisan ayına ilikin binek ve ticari araç modellerindeki kredi kampanyasını duyurdu. Peki, Opel Nisan 2023 başlangıç fiyatları nasıl? İşte Opel'in duyurduğu kredi seçenekleri ve modellerin başlangıç fiyatları...

07 Nisan 2023 | 14:26
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Opel, Nisan 2023 kampanyasını duyurdu

Opel, nisan ayına ilişkin binek ve ticari araç modellerindeki kredi kampanyasını duyurdu. Opel'in açıklaması şöyle:

1
YENİ OPEL ASTRA

YENİ OPEL ASTRA

Yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1,2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 819 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
2
YENİ OPEL GRANDLAND

YENİ OPEL GRANDLAND

Opel'in SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 162 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
3
OPEL MOKKA

OPEL MOKKA

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 973 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları ek indirim seçeneği sunulduğu belirtiliyor.
4
OPEL MOKKA E

OPEL MOKKA E

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği; 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 14 bin 900 TL’ye satılıyor.
5
CROSSLAND

CROSSLAND

Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 738 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor.
6
CORSA

CORSA

Corsa 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 554 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
7
CORSA-E

CORSA-E

Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği; 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 909 bin 900 TL’ye satılıyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Açıklamaya göre ticari araç ürün ailesinde nisan ayında 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Combo Life 591 bin 900 TL’den, Combo Cargo ise 464 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
9
VİVARO, ZAFİRA...

VİVARO, ZAFİRA...

Vivaro Cargo, 618 bin 900 TL’den Vivaro City Van ise 757 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni Zafira Life, 1 milyon 64 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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