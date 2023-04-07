Opel, Nisan 2023 kampanyasını duyurdu

Opel, nisan ayına ilişkin binek ve ticari araç modellerindeki kredi kampanyasını duyurdu. Opel'in açıklaması şöyle:

1 YENİ OPEL ASTRA Yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1,2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 819 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

2 YENİ OPEL GRANDLAND Opel'in SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 162 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3 OPEL MOKKA Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 973 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları ek indirim seçeneği sunulduğu belirtiliyor.

4 OPEL MOKKA E Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği; 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 14 bin 900 TL’ye satılıyor.

5 CROSSLAND Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 738 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor.

6 CORSA Corsa 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 554 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

7 CORSA-E Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği; 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 909 bin 900 TL’ye satılıyor.

8 TİCARİ ARAÇLAR Açıklamaya göre ticari araç ürün ailesinde nisan ayında 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Combo Life 591 bin 900 TL’den, Combo Cargo ise 464 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.