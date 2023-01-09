ARA
Bist 100
5170,97
-3,2%
Bist 100
Dolar/TL
18,7726
0,2633%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1647
1,1632%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0742
0,9226%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1131,44
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Opel Ocak kampanyasını duyurdu: Opel'in Ocak 2023 fiyatları nasıl?

Opel Ocak kampanyasını duyurdu: Opel'in Ocak 2023 fiyatları nasıl?

Opel, ocak ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Peki, Opel'in Ocak 2023 fiyat listesi nasıl?

09 Ocak 2023 | 15:10
0
Opel Ocak kampanyasını duyurdu: Opel'in Ocak 2023 fiyatları nasıl?

Opel açıklamasına göre ocak ayına ilişkin kampanya detayları ve araçların başlangıç fiyatları şöyle:

1
YENİ OPEL ASTRA OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

YENİ OPEL ASTRA OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

Yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 728 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
2
YENİ OPEL GRANLAND OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

YENİ OPEL GRANLAND OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

Yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 80 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
3
OPEL MOKKA OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

OPEL MOKKA OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 917 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek indirim imkanıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 909 bin 900 TL'ye satılıyor.
4
CROSSLAND OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

CROSSLAND OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. Crossland, 671 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.
5
CORSA OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

CORSA OCAK 2023 BAŞLANGIÇ FİYATI

Opel'inhatchback modeli Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 519 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 849 bin 900 TL'ye satılıyor.
6
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Opel ticari araç ürün ailesinde ocak ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunduğunu duyurdu. Combo Life 552 bin 900 TL'den, Combo Cargo ise 443 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
7

Vivaro Cargo 590 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 717 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
8

Zafira Life, 1 milyon 9 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satılıyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1131,44 0,69%
  • ALTIN ONS 1874,51 0,41%
  • BIST 100 5170,97 -3,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7726 0,2633%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1647 1,1632%
  • EURO/USD 1,0742 0,9226%
  • INGILIZ STERLINI 1,21927 0,87742%
  • JAPON YENI 131,919 0,017%
  • KANADA DOLARI 1,33616 -0,61624%
  • RUS RUBLESI 69,915 -3,5655%
Günün En Çok Okunanları
2022'de Türkiye'de en çok hangi otomotiv markası araç sattı? İşte ilk 5
AnadoluJet'ten yüzde 40 indirimli bilet kampanyası var
2023 yatırım portföyü nasıl olmalı?
0850'li aramalarla ilgili yeni adım geliyor
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL