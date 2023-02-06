Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel Astra'nın otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL'ye 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, 120 bin TL için faizsiz 12 ay vadeli kredi seçeneği sunuluyor. Opel Astra, 748 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Opel Grandland için 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli; 170 bin TL için ise 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor. Grandland satış fiyatı 1 milyon 110 bin 900 TL'den başlıyor.

Markanın Mokka, Crossland ve Corsa modellerinde 120 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz; 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. Mokka 942 bin 900 TL'den, Crossland 690 bin 900 TL'den, Corsa 539 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde şubat ayına özel 120 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz, 150 bin TL için 15 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Combo Life'a 567 bin 900 TL'den; Combo Cargo'ya 455 bin 900 TL'den, Vivaro Cargo'ya 606 bin 900 TL'den, Vivaro City Van'a 737 bin 900 TL'den, yeni Zafira Life modeline ise 1 milyon 29 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olma imkanı sunuyor.