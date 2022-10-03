Stellantis’in Markalar Planlama ve Performans Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı görevine, Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin getirildi. Opel Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Emre Özocak atandı.

Opel’den yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda kusursuz bir rol üstlenen Stellantis’in global yapılanmasında Türk yöneticilerin sayısı hızla artmaya devam ediyor.

2019 yılından bu yana Opel Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Alpagut Girgin, Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinde Markalar Planlama ve Performans Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Girgin, MEA Bölgesi COO’su Samir Cherfan’a bağlı olarak 56 ülkede tüm Stellantis markalarının stratejik planlaması ve performans yönetiminden sorumlu olacak. Girgin, yeni görevi kapsamında 2030 yılında Orta Doğu ve Afrika bölgesinde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nda markaların ve ürünlerin başarılı şekilde lansman ve planlanmasının yanı sıra 14 marka ve 55 yeni ürün lansmanı hedefi ile pazar ve ürün kapsamında genişleme olarak belirlenen ticari stratejiyi destekleyecek planlamanın efektif ve lokal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde devreye alınmasından da sorumlu olacak.

– Opel Türkiye’nin yeni genel müdürü Emre Özocak oldu

Girgin’in MEA Bölgesi’ndeki global görevine transferinin ardından Opel Türkiye Genel Müdürlüğü görevine de Emre Özocak atandı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Emre Özocak, yüksek lisansını da Işık Üniversitesi İşletme bölümünde yaptı. Otomotiv sektöründeki kariyerine 2005 yılında ticari araçlar satışı ile başlayıp yıllar içerisinde çeşitli global markaların satış ve pazarlama alanlarında görev alan Özocak, 2017 yılında o zamanki adıyla Groupe PSA Türkiye’ye İsrail-Filistin Bölge Müdürü olarak transfer oldu. 2019 yılında Opel Türkiye ailesine Pazarlama Direktörü olarak katılan Emre Özocak, bugünden itibaren de Opel Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

“Büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille, yeni görevleri kapsamında hem Girgin’e hem de Özocak’a başarı dileklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Stellantis Türkiye olarak Berk Mumcu ve İbrahim Anaç’ın ardından şimdi de Alpagut Girgin’i global bir göreve uğurlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Stellantis Türkiye’nin insan kaynakları politikasının ne kadar etkili ve güçlü olduğunu bir kez daha global düzeyde yönetici transferi yaparak gösterdik. Türkiye’yi otomotiv sektöründe global açıdan üst düzey yönetici transferleri yaparak gururlandırmaya devam ediyoruz.”

Alpagut Girgin’in liderliği döneminde Opel markasının hem pazar payı konusunda önemli başarılarla büyüme yakaladığını hem de müşteri memnuniyetini üst düzeye taşıdığını vurgulayan Cornuaille, “Opel Türkiye Genel Müdürlüğü görevine gelen Özocak’a da bu bayrak yarışında içtenlikle başarılar diliyorum. Yeni görevinde Özocak’ın Opel markasının başarılı iş sonuçlarını daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.