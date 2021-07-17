Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Yap İşlet Devlet projeleri kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2021 ne kadar? İşte bayram kapsamında ücretsiz olacak yollar ile Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti (2021)
BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?
Daha önce Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00’dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00’dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00’e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2021 YILI GEÇİŞ ÜCRETİ
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü 2021 yılı geçiş ücreti şöyle:
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* Ücretlere KDV dahildir.
ARAÇ SINIFLARI NEDİR?
Peki, otoyol ve köprülerdeki ücretlendirme bahsedilen araç sınıfları nelerdir? Köprü ve otoyollarda araçlar 6 sınıf üzerinden değerlendirilmektedir.
Otoyol AŞ‘nin sitesinde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti hesaplama bölümünde araç sınıfları şöyle belirtiliyor:
|Sınıf
|Araç Tipi
|AKS Adeti
|AKS Aralığı
|1
|Aks Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç
|2
|<3,20
|2
|Aks Aralığı 3.20’ye Eşit veya Büyük 2 Akslı Araç
|2
|>=3,20
|3
|Yere Değen Aks Sayısı 3 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 3 Olan Araç
|3
|4
|Yere Değen Aks Sayısı 4 veya 5 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 4 veya 5 Olan Araç
|4-5
|5
|Yere Değen Aks Sayısı 6, 7, 8 veya Daha Fazla Olan Araç
|6 ve üzeri
|6
|Motosiklet (Motosikletler başka bir araç çekiyorsa toplam aks sayısı dikkate alınarak ücretlendirilir.)
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