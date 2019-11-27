Otoda faiz indirimi ‘ikinci el’e de yaradı

Kasım 27, 2019 0 Yorum 62 Okunma
Otoda faiz indirimi ‘ikinci el’e de yaradı

Daha önce 2019’da yüzde 15 daralması beklenen ikinci el otomobil pazarı, eylülde beklenenin üstünde büyüyerek toparlanmaya başladı.

Düşen kredi faizleriyle birlikte canlanmanın başladığını söyleyen sektör temsilcilerine göre, pazar 2020’de büyüme sürecine girecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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