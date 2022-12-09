Şirket açıklamasına göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 30 adetlik otobüs ihalesini kazandı ve araçları kısa süre içinde teslim etti.

Gürcistan'ın artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan dönüşüm çalışmaları neticesinde 2020 yılında 175 adetlik otobüs ihracat anlaşmasına imza atan Otokar, 2 yılda ülkedeki araç parkını 200'ün üzerine çıkarmayı başardı. Otokar Kent ve Sultan modeli otobüsleri, Gürcistan'da halihazırda 6 farklı belediye tarafından kullanılıyor. Yeni ihale kapsamında teslim edilen 30 adet Doruk modeli otobüs, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın personelini taşıyacak.

"Bölgedeki ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Kamu Satışları Direktörü Mahir Özşeker, Otokar'ın otobüs ihracatında başarılı olduğunu belirterek, "Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak geliştirdiğimiz çevreci, konforlu ve güvenli araçlarımız geniş bir coğrafyada tercih ediliyor. Önceki sene teslim ettiğimiz otobüslerimizle Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getirdik, araçlarımız 6 belediyenin filosunda başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi kazanarak teslim ettiğimiz 30 otobüs ile ülkedeki araç parkımızı daha da artırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Araçlarımızın zorlu yol ve iklim şartlarına dayanıklılığı, uzun ömürlü oluşunun yanı sıra satış sonrası hizmetlerdeki başarımızla öncelikli tercih olmaya devam ediyoruz. Bölgedeki ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına Vectio ismiyle sunulan 9 metrelik orta boy Doruk otobüsleri, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve çekiş performansının yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön plana çıkıyor. Büyük ve geniş camları, iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli bir yolculuk sunuyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sunuyor.