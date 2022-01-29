Dünya genelinde otomobil endüstrisi çip krizi gölgesinde otomobil üretmekte zorlanırken, ultra lüks otomobil satışları 2021’de büyüdü. Örneğin Rolls-Royce, 2021’de satışlarını %49 oranında artırdı. Rolls-Royce, 2021’de 5.586 otomobil sattı ve bu 117 yıllık tarihindeki en büyük satış. Rakamlara göre süper lüks markalar 2021’de büyük talep gördü ve çip krizinden etkilenmedi.

Çip sıkıntısı ve pandemi ile ilgili diğer aksaklıklar nedeniyle otomobil üreticileri 2021’de normalden daha az araç sattı .Ancak Bentley ve Rolls-Royce gibi ultra üst düzey markalar tüm sıkıntıların ortasında başarılı oldular. Business Insider’ın haberine göre süreç içerisinde varlıklı tüketiciler daha da zenginleştirirken, pandemi onları seyahat ve tatiller yerine yeni yatırımlara yöneltti. Ayrıca, süper premium markalar, kitlesel pazar üreticileri gibi yarı iletken sıkıntısından etkilenmedi.

Amiral gemisi Phantom’un fiyatı yaklaşık 460.000 dolardan başlayan Rolls-Royce, 2021’de 2020’ye göre %49 artışla 5.586 otomobil sattı. Bentley, bir önceki yıla göre %31 artışla 14.659 araç taşıdı. Lamborghini de rekor kıran bir yıl geçirdi.

Cox Automotive yönetici analisti Michelle Krebs, lüks araç satışlarının borsa ile doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Örneğin iki yılda en zengin 10 kişinin serveti ikiye katlandı.

Daily Mail’in haberine göre ise Rolls-Royce Motor Cars Americas CEO’su Martin Fritsches’a göre insanların ellerinde daha fazla zaman fakat daha az harcama fırsatı olması onları özel ürünlere yönlendirmiş olabilir. Muller-Otvos ise benzer bir yorum yapıyor: ‘Tüm lüks iş dünyasının dünya çapında patlamasının nedeni büyük ölçüde Kovid’dir. ‘İnsanlar çok seyahat edemiyorlardı, lüks hizmetlere çok fazla yatırım yapamıyorlardı… Ve lüks mallara harcamak için oldukça fazla para birikiyor”

HAYAT KISA DÜŞÜNCESİ ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Rolls-Royce İcra Kurulu Başkanı Torsten Muller-Otvos, “Birçok insan toplumlarındaki insanların Kovid’den öldüğüne tanık oldu ve bu onlara hayatın kısa olabileceğini ve ileri bir tarihe ertelemek yerine şimdi yaşamanın daha iyi olacağını düşündürdü”diyor.

Hem Rolls-Royce hem de Bentley, son yıllarda artan talebi, alıcıları cezbeden yeni ürün tekliflerine bağladı. Bentley Americas’ın satış ve operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Michael Rocco, 2019’un sonlarından bu yana Bentley’in yeni modeller, boya şemaları aksesuar paketi piyasaya sürdüğünü ve bunların tümü daha genç bir müşteri tabanını cezbettiğini söyledi.

Fritsches, benzer şekilde Cullinan’ın “oyunun kurallarını büyük ölçüde değiştirdiğini” söyledi. Bu ve diğer modeller sayesinde Rolls-Royce’un ortalama müşteri yaşı 43’e düştü.

Bloomberg Intelligence kıdemli otomotiv analisti Kevin Tynan, niş üreticilerin daha küçük, daha istikrarlı tedarik zincirlerine sahip olma eğiliminde olduklarını ve bunun da parça veya malzemelerin bitmesi riskinin daha az olduğu anlamına geldiğini söyledi. Örneğin Rolls-Royce, tüm araçlarını İngiltere’de tek bir fabrikada üretiyor.

Şirketler Insider’a verdiği demeçte, Rolls-Royce ve Bentley’in ihtiyaç duydukları çipleri elde etmekte sorun yaşamadıklarını söyledi.

Süper lüks satışlardaki artış, lüks araç alanındaki daha geniş bir patlamanın ortasında geliyor. 2021’de hem Porsche hem de BMW büyük bir büyüme kaydetti. Cox Automotive’e göre, 2012’de ABD’de satın alınan arabaların yalnızca %6’sı 50.000 $ veya daha fazlaya mal oldu. 2021’de bu rakam %30’a yükseldi.