Otomobil fiyatları Ağustos ayında yapılan ÖTV matrahı değişikliğiyle 1,5 yıldan sonra ilk defa geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, otomobil fiyatı ÖTV matrahlarında yaşanan değişiklik sonrasında Ağustos ayında 1,5 yıldan sonra ilk defa düşüş kaydetti. Benzinli otomobillerin fiyatı Ağustos ayında yüzde 3,4 düşüş kaydederken dizel otomobillerin fiyatı yüzde 1,72 geriledi.

Temmuz ayında sert gerileyen otomobil satışları ÖTV matrahı değişikliğine rağmen Ağustos ayında yatay bir görüntü sergilemişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına göre yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet olmuştu.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ÖTV matrahındaki yeni düzenleme nedeniyle yüzde 80 dilimindeki araçların yüzde 50’lik dilime girmesiyle arzın talebi karşılamadığını söylemişti.

Bloomberg HT’ye konuşan Berkel, “Ağustos ayında her ne kadar ÖTV matrahında değişiklik yapılsa da üreticiler ciddi sıkıntı yaşıyor. Buna paralel olarak bu değişiklikten sonra bazı A-B-C SUV segmentlerindeki modeller bir alt dilim olan yüzde 50’lik kısma düştü. Müşterinin bir anda talebi oldu ancak bu araçlardan elimizde olmadığı için ani yapılan değişiklikte plan yapılamıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Binek araçlarda ÖTV matrahı değişikliği

Motor hacmi 1,600 olan araçlarla 50 kW’ya kadar elektrikli motora sahip 1,800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine esas olan matrah sınırları Ağustos’ta artırılmıştı.