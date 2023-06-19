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Ocak-Haziran 2023 - Sıfır otomobil fiyatları nasıl değişti?

İşte Cardata verilerine göre 0 km araçların Ocak-Haziran 2023 dönemlerindeki fiyatları, artış oranları, farkları...

19 Haziran 2023 | 14:00
Son Güncellenme: 19 Haziran 2023 | 14:07
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Ocak-Haziran 2023 - Sıfır otomobil fiyatları nasıl değişti?

ekonomist.com.tr / Otomotiv veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, sıfır otomobillerdeki Ocak-Haziran 2023 arasındaki değişimleri listeledi. Ocak’tan Haziran'a sıfır kilometre araç fiyatlarındaki TL “ortalama” artış oranı %28, euro ortalama artış oranı yüzde 6 oldu. İşte 825 adet sıfır kilometre otomobilin Ocak-Haziran 2023 fiyatları ve artış oranları:

Cardata Türkiye, sıfır km araçlarda fiyat artışları listesini hazırladı. İşte 825 modelde artış oranları: (Not: Masaüstü için tabloları yeni sekmede açarak orijinal boyutlarıyla ve daha büyük şekilde inceleyebilirsiniz)

 

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