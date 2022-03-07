sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Şubat Vasıta raporuna göre, geçen ay en çok ilan verilen kategori otomobil olurken, otomobil satış oranında ocak ayına göre bir miktar artış gerçekleşti.

Rapora göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi.

Ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan, arazi/ SUV & Pick-up, ticari araçlar ve motosiklet takip etti.

Otomobil satış oranında ise ocak ayına göre bir miktar artış gözlemlendi.

Marka-model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio aldı. Ardından Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra sıralandı. Toyota Corolla ise 5’inci sıradan listeye girdi. En çok ilanı verilen arazi/ SUV-Pick-up markası değişmedi ve yine Nissan oldu.

En çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli araçlar ilana çıktı

sahibindex Vasıta raporuna göre, şubat ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 32,7’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 13,9’u ise 100 bin 1-150 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da şubat ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında ise liderlik Renault’nun oldu. Sıralama Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat şeklinde devam etti.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 36 saniye oldu.