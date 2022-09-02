Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ağustos ayında yüzde 17,3, otomobil pazarı yüzde 21,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,3 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”nu yayımladı.

Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 daralarak 458 bin 446 adet oldu. Otomobil satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 daralarak 103 bin 903 adet oldu.

Ağustos ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3, otomobil pazarı yüzde 21,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,3 oranında küçüldü. Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ağustos ayına göre yüzde 17,3 daralarak 48 bin 336 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35.230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 küçülmeyle 13 bin 106 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 daraldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,1 daraldı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 9,2 daraldı.

Segment bazında satışlar

Pazarın yüzde 88,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 176.358 adetle yüzde 49,7 pay, B segmenti otomobiller 134.896 adetle yüzde 38 pay aldı.

Gövde tiplerinde SUV ilk sırada

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise pazarda en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,2 pay, 142.559 adet) oldu. SUV otomobilleri; yüzde 36,9 pay ve 130.856 adet satış ile Sedan, yüzde 20,8 pay ve 73.840 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli tercihi devam etti

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 250.401 adetle yüzde 70,6 pay, dizel otomobil satışları 60.316 adetle yüzde 17 pay, hibrit otomobil satışları 34.265 adetle yüzde 9,7 pay, otogazlı otomobil satışları 6.278 adetle yüzde 1,8 pay aldı. 3.283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller; 275 bin 308 adetle yüzde 77,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 79 bin 235 adetle yüzde 22,3 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 74,4 pay ve 77.310 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13,5 pay ve 14 bin 020 adetle 2. sırada yer aldı.