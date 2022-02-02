ODD verilerine göre Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı. Otomobil satışları yüzde 17,9 geriledi.

Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.