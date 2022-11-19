ARA
Bist 100
5214,29
0%
Bist 100
Dolar/TL
18,6459
-0,0445%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7782
0,0998%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0607
0,1553%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1074,84
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman? sorusu yanıt buldu

Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman? sorusu yanıt buldu

19 Kasım 2022 | 20:37
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:10
0
Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman? sorusu yanıt buldu
AA'nın haberine göre sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.
Etiketler
Manşet
0
  • ALTIN GRAM - TL 1074,84 -0,05%
  • ALTIN ONS 1792,98 0,05%
  • BIST 100 5214,29 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6459 -0,0445%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7782 0,0998%
  • EURO/USD 1,0607 0,1553%
  • INGILIZ STERLINI 1,21803 0,16117%
  • JAPON YENI 136,148 0,196%
  • KANADA DOLARI 1,36702 -0,17125%
  • RUS RUBLESI 65,115 0,37%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor... Bazı illerde kar yağışı görülecek
Berlin'deki akvaryum neden patladı?
Asgari ücret, EYT: Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL