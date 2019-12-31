Otomotiv 2020’de ihracatla büyüyecek
Türkiye ihracatının lokomotif sektörü olan otomotiv, 2019’da pek çok sektör gibi iç piyasadaki durgunluğu ihracatla aşmaya çalıştı.
Sektör 2019 yılının 11 ayını yüzde 3,6 ihracat düşüşü ve 28,1 milyar dolarlık ihracatla kapatsa da, otomotiv ihracatının çok büyük bölümünün yapıldığı Euro bazlı ihracatta geçen yılın üzerine çıkmayı başardı.
Otomotiv sektörü 2020’de de iç piyasada önemli bir artış beklemezken, umutlarını ihracata bağlamış durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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