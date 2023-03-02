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Otomotiv satışlarında şubat rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 81 bin 148 seviyesinde gerçekleşirken, bu tüm zamanların en iyi şubat ayı oldu.

02 Mart 2023 | 10:26
Son Güncellenme: 02 Mart 2023 | 11:44
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Otomotiv satışlarında şubat rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) şubat ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 artarak 132 bin 42 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 artışla 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 oldu.

Tüm zamanların en iyi şubat ayı

Bu yılın şubat ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet oldu. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 85,2 artışla 22 bin 241'e ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 74,3 büyüdü. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 genişlerken, Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 büyüdü.

Segment ve gövde tiplerine göre satışlar

Ocak-Şubat 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 90,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 51 bin 818 adetle yüzde 53,9 ve B segmenti otomobiller de 34 bin 436 adetle yüzde 35,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yüzde 48,9 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 28,2 payla sedan ve yüzde 20,7 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre van gövde tipi yüzde 82,9 payla en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Minibüs gövde tipi yüzde 6,5 payla ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, otomatik şanzımanlı otomobiller, 68 bin 104 adetle yüzde 70,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 28 bin 91 adetle 29,2 oldu.

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