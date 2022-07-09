AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) derlediği verilere göre, yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 azalışla 357 bin 904 adede geriledi.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 daralarak 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

– Yerli araçların payı yüzde 43,44’e yükseldi

Bu yılın ilk yarısında toplam 357 bin 904 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 155 bin 481 oldu. İthal araç satışı ise 202 bin 423 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021’in ilk 6 ayında yüzde 42,84 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,44’e yükseldi.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 57,15’ten yüzde 56,55’e geriledi.

– Yerlide Fiat, Renault ve Ford ilk 3’te

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 62 bin 154 adetlik satışın 61 bin 426’sını Türkiye’de üretilen araçların oluşturduğu Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat’ı, 49 bin 330 toplam satışın 33 bin 971’i yerli üretim olan Renault ve 32 bin 386 toplam satışın 27 bin 730’u yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota 17 bin 443 yerli satışla dördüncü, Hyundai 14 bin 560 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, genel toplamda ilk altı aylık dönemde yerli üretim yapan markalar zirvedeki ilk 5 markanın ilk 4’ünü oluşturdu. Sıralama Fiat, Renault, Ford, Volkswagen ve Hyundai şeklinde oldu.

– İthal satışlarda aslan payı Volkswagen’in

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 29 bin 83 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen’i, 17 bin 919 adetlik satışla Dacia, 16 bin 845 satışla Opel, 15 bin 148 satışla Peugeot ve 13 bin 8 satışla Citroen izledi.