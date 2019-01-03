Otomotiv yaraları ihracatla saracak
Otomotiv, 2018’i iç pazarda yaklaşık yüzde 35’lik daralmayla kapatıyor.
İhracatta ise 30 milyar dolar sınırı aşıldı. Sektör, 2019’da da ihracata yüklenecek.
Sektör temsilcileri, iç piyasadaki kan kaybına karşı ÖTV desteklerinin 2019 yılında da sürmesini istiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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