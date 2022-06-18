Bursa’da üretim yapan Oyak Renault, 25 Haziran Cumartesi gününden itibaren revizyona gireceğini ve üretime 24 gün ara vereceğini duyurdu.

Tedarik zinciri ve yarı iletken sıkıntısı sebebi ile Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki üretime 4-18 Temmuz tarihlerinde ara vereceğini duyuran Toyota’nın ardından bir haber de Bursa’dan geldi.

Bursa’da fabrikası bulunan otomotiv devi Oyak Renault da 25 Haziran Cumartesi gününden itibaren revizyona gireceğini ve üretime 24 gün ara vereceğini duyurdu.

Üretim planlamasında değişiklik yapan Oyak Renault’da fabrika tarafından yapılan bilgilendirmede, araç fabrika direktörlüğü departmanlarında ve ilgili yan birimlerde; 25 Haziran-18 Temmuz tarihleri arası üretim yapılmayacağı duyuruldu.