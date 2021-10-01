Dünyanın en yoksul ülkelerinden Papua Yeni Gine, 2018 yılında Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için İtalya’dan 40 adet lüks Maserati marka araç satın almıştı. Ülkede tartışma konusu olan Quattroporte sedan araçlar satışa çıkartıldı.

2018 yılında satılan araçların zirve sırasında konuk liderlerin hizmetine verileceği duyurulmuştu.

Maliye Bakanı John Pundari lüks araçların satın alınmasının “korkunç bir hata” olduğunu kabul etti ve araçların 158.000 AU$ (Avustralya doları) indirimli fiyatla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Eski başbakan Peter O’Neill liderliğindeki hükümet, arabaları her biri 197,000 AU$ karşılığında satın almıştı.

Tartışma yaratmıştı

Sri Lanka’daki bir bayi aracılığıyla satın alınan ve bir jumbo jetle getirilen lüks araçlar tartışmalara yol açmıştı.

Tartışmalar nedeniyle Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi bazı liderler araçlara binmeyi reddetmişti.

Zamanın APEC Bakanı Justin Tkachenko araçların “peynir ekmek gibi satılacağına” söz vermişti ancak 3 yıl sonra sadece ikisi satıldı

Papua Yeni Gine’de yolların standardı düşük olduğu için 80 kilometrelik hız sınırı var. Tkatchenko o dönem, saatte 240 kilometreye çıkabilen arabaların, “Liderlere APEC zirveleri standardında bir ulaşım hizmeti sunacağını” söylemişti.