Passat'ın yerine geliyor: Volkswagen ID.7'nin örtüsünü kaldırdı

Volkswagen’in ilk elektrikli sedanı ID.7 resmi olarak tanıtıldı. Araç 700 kilometreye ulaşan bir menzil sunuyor. Volkswagen’in yeni ID.7′si, otomobil üreticisinin elektrikli otomobilleri için bir amiral gemisi görevi üstlenecek.

Şirket, 2030 yılına kadar VW markasının Avrupa’daki satışlarının yaklaşık %80′ini ve ABD'deki satışlarının yaklaşık yüzde 50'sinin elektrikli araçlardan oluşmasını bekliyor.





1 Volkswagen ID.7 tasarımı Yeni Volkswagen ID.7'nin tasarımı, bu yılın başlarındaki teaser'larda zaten kısmen ortaya çıkmıştı, ancak şimdi kamuflajı kaldırıldı. Volkswagen ID.4 gibi modellerden çok daha atletik ve hızlı bir şekle sahip. Bu açıdan, Passat’ın varisi olarak değerlendiriliyor.

2 Chip Online'ın haberine göre ID.7, sportif eğimli tavan çizgisine sahip zarif görünümlü bir sedan. Ayrıca bazı parlak siyah yan eteklerin yanı sıra Volkswagen ID.5 ile aynı hizada kapı kollarına sahip.

3 Volkswagen ID.7 iç mekan Yeni Volkswagen ID7'nin iç mekanının en önemli parçası, Tesla Model 3'tekine çok benzeyen, ön panelden çıkıntı yapan devasa 15.0 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi. Isıtma ve klima dahil olmak üzere tüm ana kontroller ekrana dahil edilmiş. Volkswagen, sıcaklığı ve hacmi kontrol eden dokunmaya duyarlı kaydırıcılarda da bazı iyileştirmeler yapmış.

4 Volkswagen ayrıca ID.7'nin iç kısmının, tıpkı Volkswagen ID.Buzz'da olduğu gibi birkaç geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak yapılacağını onayladı. Bu, okyanus plastiklerinden ve geri dönüştürülmüş şişelerden yapılan kumaşların yanı sıra yalıtımda geri dönüştürülmüş plastikleri içeriyor.

5 Avrupa için ID.7′lerin üretimi, 2023′ün ikinci yarısında VW’nin Almanya, Emden’deki fabrikasında başlayacak.

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