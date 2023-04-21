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Peugeot 408X ve Peugeot Inception Concept'i tanıttı

Peugeot, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı'nda biri seri üretim biri konsept olmak üzere iki özel tanıtım gerçekleştirdi.

21 Nisan 2023 | 12:54
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Peugeot 408X ve Peugeot Inception Concept'i tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni Peugeot 408, Çin'de 408X olarak adlandırılıyor çünkü ülkedeki Peugeot ürün gamında zaten 408 adlı bir model bulunuyor.

Açıklamaya göre 408X, en güncel nesil Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfi ve sezgisel bir kullanım vadediyor. Peugeot 408X, Çin'in merkezindeki Chengdu'da yer alan Peugeot Dongfeng Fabrikası'nda üretiliyor.



Peugeot 408X, ocak ayından bu yana Çin pazarında satışa sunuluyor.

Peugeot, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı'nda ayrıca Peugeot Inception Concept'i de Asya'da ilk kez sergiledi. Geçen ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen CES'te dünya tanıtımı yapılan ve ardından Avrupa’da tanıtılan konsept otomobil, Peugeot'nun gelecek vizyonunun ifadesi olarak sunuluyor. 

Peugeot CEO'su Linda Jackson, "Peugeot 408X ve Peugeot Inception Concept, Peugeot'nun yenilikçi yaklaşımını mükemmel bir şekilde gösteriyor. Markanın, 'Göz Alıcılık', 'Duygu' ve 'Mükemmellik' olmak üzere üç değerini en iyi şekilde yansıtıyor. Muhteşem tasarımları ve çekicilikleri ile bu iki araç, Peugeot'yu en iyi şekilde ifade ediyor ve Çinli müşterilerin ilgisini çeken çok özel bir ışık yayıyor." yorumunda bulundu.


 

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