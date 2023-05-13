Peugeot'nun Mayıs 2023 kredi kampanyasının detayları şöyle:

1 PEUGEOT 408 Peugeot Türkiye açıklamasına göre Peugeot’nun C segmentindeki yeni modeli 408’de, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

2 PEUGEOT 308 Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308'de, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

3 SUV 2008 Peugeot SUV 2008'de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

4 SUV 3008 SUV 3008'de 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

5 SUV 5008 Peugeot SUV 5008 için 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

6 PEUGEOT 208 Peugeot 208 için 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

7 PEUGEOT 508 Peugeot 508 için 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.