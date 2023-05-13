Peugeot'nun Mayıs 2023 kredi kampanyasının detayları şöyle:
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PEUGEOT 408Peugeot Türkiye açıklamasına göre Peugeot’nun C segmentindeki yeni modeli 408’de, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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PEUGEOT 308Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308'de, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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SUV 2008Peugeot SUV 2008'de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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SUV 5008Peugeot SUV 5008 için 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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PEUGEOT 208Peugeot 208 için 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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