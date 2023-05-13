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Peugeot'da Mayıs kampanyası

Peugeot Türkiye bir süre önce mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu.

13 Mayıs 2023 | 22:49
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Peugeot'da Mayıs kampanyası

Peugeot'nun Mayıs 2023 kredi kampanyasının detayları şöyle:

1
PEUGEOT 408

PEUGEOT 408

Peugeot Türkiye açıklamasına göre Peugeot’nun C segmentindeki yeni modeli 408’de, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
2
PEUGEOT 308

PEUGEOT 308

Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308'de, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
3
SUV 2008

SUV 2008

Peugeot SUV 2008'de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
4
SUV 3008

SUV 3008

SUV 3008'de 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
5
SUV 5008

SUV 5008

Peugeot SUV 5008 için 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
6
PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

Peugeot 208 için 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
7
PEUGEOT 508

PEUGEOT 508

Peugeot 508 için 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Peugeot Rifter için 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van ve Boxer Minibüs modelleri 150 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor. Peugeot Expert Van içinse 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği var.
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