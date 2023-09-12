Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre yeni 2008, 180 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

308, 170 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

SUV 3008'de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Peugeot SUV 5008, 300 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Peugeot 208140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni 508, 200 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Peugeot Rifter'de 180 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin TL’ye 18 ay yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.