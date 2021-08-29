Peugeot, kısa bir aranın ardından Hypercar kategorisindeki yeni modeli Peugeot 9X8’le pistlere geri dönüyor. Şirketten yapılan açıklama göre geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan Peugeot 9X8, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Le Mans 24 Saat’te mücadele etmek için gün sayıyor.

Marka, resmi bir takım olarak ilk kez Peugeot 905 modeliyle Le Mans 24 Saat yarışlarının yapıldığı Sarthe pistinde boy göstermişti ve takip eden yıllarda geliştirdiği araçlarla WEC ve Le Mans 24 Saat yarışlarına katılarak mücadele etmişti.

1992 yılı, Markalar Dünya Şampiyonu olmak ve Le Mans 24 Saat’te birinci olmak gibi iki önemli hedef belirleyen Peugeot için bir dönüm noktası oldu. Bu kapsamda, Le Mans 24 Saat için araçta bazı önemli değişiklikler yapıldı. Ön kanat kaldırıldı, arka kanat yeniden konumlandırıldı ve ön kanat panjurları da iptal edildi. Peugeot takımı yaptığı güncellemelerle 1992 sezonu boyunca başarılı sonuçlar elde etti. Takım Monza’da 2., Le Mans’ta 1. ve 3., Donington’da 1. ve 2., Suzuka’da 1. ve 3., Magny-Cours’da 1., 2. ve 5. oldu. Bu performans takımın 1992 Markalar Dünya Şampiyonu unvanını kazanmasını sağladı. Sonuç olarak takım amacına ulaşmıştı. 1993 yılında Peugeot markasının motor sporları tarihindeki en önemli başarılarından birisi gerçekleşti. Marka üç adet Peugeot 905 ile Le Mans 24 Saat’te 1., 2. ve 3. olarak podyum kapattı. Marka bu sonucun ardından bırakmaya karar verdi.

Peugeot, 905 ve 2007-2011 yıllarında 908’in ardından 9X8 ile dayanıklılık yarışlarına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Peugeot 9X8’i harekete geçirme görevini bir hibrit sistem üstleniyor. Yeni 9X8 programı, Peugeot’nun gelecekteki elektrikli modellerine teknik anlamda ışık tutacak.

– 905’ten 9X8’e

Peugeot’nun yeni Hypercar modeli 9X8’in isminin altında üç farklı anlam yer alıyor. Bu iki rakam ve X sembolü ise şu şekilde tanımlanıyor:

‘9, ikonik 905 (1990-1993) ve 908 (2007-2011) olmak üzere iki önemli yarış otomobilini karakterize ediyor. X, markaya elektrikliye geçiş stratejisinde önemli bir avantaj kazandıran yeni Peugeot Hypercar modelinde kullanılan dört tekerlekten çekiş sistemini ve hibrit teknolojisini ifade ediyor. 8 ise 208, 2008, 308, 3008, 5008 ve elbette Hypercar ile aynı mühendis ve tasarım ekibinin elinden çıkan ve Peugeot Sport Engineered etiketine sahip ilk model olan Peugeot 508 olmak üzere tüm yeni Peugeot modellerinde kullanılan ortak bir kalıp. 508 Peugeot Sport Engineered gibi Peugeot 9X8 de Peugeot’nun hem seri Neo-Performance stratejisinin bir parçası.