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Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot, mart ayına özel tüm modellerinde kredi kampanyasını duyurdu.

04 Mart 2023 | 11:08
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Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308, 508 ve hafif ticari araç modellerinde mart ayına özel kredi seçenekleri sunuluyor.

 

1

Peugeot'nun 308 modelinde 120 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor
2

Peugeot'nun SUV 2008 modellerinde 120 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor
3

Peugeot'nun SUV 3008 modellerinde 240 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor
4

Peugeot'nun SUV 5008 modellerinde 240 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor
5

Peugeot'un 208 modelinde 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor.
6

Peugeot 508 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor.
7

Peugeot Rifter için 180 bin TL'ye kadar 12 ay vadede yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
8

Peugeot'nun hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van ve Boxer Minibüs modelleri 150 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor. Expert Van modeline sahip olmak isteyenler ise 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.
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