Peugeot Nisan 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamada şu bilgiler veriliyor.
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PEUGEOT 308
Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
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PEUGEOT SUV 2008
120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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PEUGEOT 408
Peugeot'un fastback tasarımlı yeni modeli 408, 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
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PEUGEOT SUV 3008
240 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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PEUGEOT SUV 5008
240 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuuyor.
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PEUGEOT 208
Peugeot 208 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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PEUGEOT 508
200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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PEUGEOT RİFTER
Peugeot Rifter 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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Ticari Modeller
Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van ve Boxer Minibüs modelleri de 150 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.
Peugeot Expert Van 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.