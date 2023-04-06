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Peugeot Nisan 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye nisan ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu.

06 Nisan 2023 | 17:48
Son Güncellenme: 06 Nisan 2023 | 17:55
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Peugeot Nisan 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamada şu bilgiler veriliyor. 

1
PEUGEOT 308

PEUGEOT 308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
2
PEUGEOT SUV 2008

PEUGEOT SUV 2008

120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
3
PEUGEOT 408

PEUGEOT 408

Peugeot'un fastback tasarımlı yeni modeli 408, 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
4
PEUGEOT SUV 3008

PEUGEOT SUV 3008

240 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
5
PEUGEOT SUV 5008

PEUGEOT SUV 5008

240 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuuyor.
6
PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

Peugeot 208 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
7
PEUGEOT 508

PEUGEOT 508

200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
8
PEUGEOT RİFTER

PEUGEOT RİFTER

Peugeot Rifter 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
9
Ticari Modeller

Ticari Modeller

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van ve Boxer Minibüs modelleri de 150 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor. Peugeot Expert Van 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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