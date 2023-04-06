Peugeot Nisan 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamada şu bilgiler veriliyor.

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Ticari Modeller

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van ve Boxer Minibüs modelleri de 150 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor. Peugeot Expert Van 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.