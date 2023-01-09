Peugeot Ocak 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot'tan yapılan açıklama şöyle:

1 PEUGEOT 308 Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

2 PEUGEOT SUV 2008 SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 için 20 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi kampanyaları var.

3 PEUGEOT SUV 3008 SUV 3008 için 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi kampanyaları var.

4 PEUGEOT SUV 5008 Peugeot SUV 5008, 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

5 PEUGEOT 208 Peugeot 208 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi imkanıyla satılıyor.

6 PEUGEOT 508 Peugeot 508, 140 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.