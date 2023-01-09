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Peugeot Ocak 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye ocak ayına ilişkin kampanyasını duyurdu

09 Ocak 2023 | 00:22
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Peugeot Ocak 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot'tan yapılan açıklama şöyle:

1
PEUGEOT 308

PEUGEOT 308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
2
PEUGEOT SUV 2008

PEUGEOT SUV 2008

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 için 20 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi kampanyaları var.
3
PEUGEOT SUV 3008

PEUGEOT SUV 3008

SUV 3008 için 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi kampanyaları var.
4
PEUGEOT SUV 5008

PEUGEOT SUV 5008

Peugeot SUV 5008, 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
5
PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

Peugeot 208 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi imkanıyla satılıyor.
6
PEUGEOT 508

PEUGEOT 508

Peugeot 508, 140 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
7
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Peugeot Rifter'a, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor. Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van modelleri de 150 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor.
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