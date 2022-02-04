Peugeot Türkiye, şubat ayı kampanyasını duyurdu.
- Peugeot Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 508 ve tüm ticari araçlarda şimdi al Mayıs’ta öde kampanyası sunuluyor.
- SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 ve SUV 3008’e sahip olmak isteyenler 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kampanyadan yararlanabiliyor.
- Peugeot SUV 5008’de 120.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.
- Peugeot 508, 80.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
- Peugeot 208’i tercih edenler 50.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Peugeot ticari araçlar
- Peugeot Rifter’a, ay boyunca 80.000 TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.
- Peugeot’nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 60.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Bunun yanında tüm Peugeot ticari araç ailesi de şimdi al Mayıs’ta öde kampanyası kapsamında satın alınabiliyor.
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