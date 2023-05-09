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  • Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu

Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu

Peugeot Türkiye, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaşarak geçen ay 6 bin 309 adet satışla yüzde 6,5'lik pazar payına ulaştığını duyurdu.

09 Mayıs 2023 | 07:58
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Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayında 24 bin 503 adetlik satış ve yüzde 7,3'lük pazar payıyla satış hacmini hızla genişleten Peugeot Türkiye, 2023 sonu için belirlediği 57 bin adetlik satış hedefine yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Peugeot Türkiye, söz konusu dönemde satışlarını yüzde 166,5 artırdı.

- 'Tüm modellerimiz tüketicilerden yoğun ilgi görüyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, tüm modellerin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'2008, 3008, 5008 ve 408 modellerimizden oluşan SUV ürün gamımız, ilk 4 aylık dönemde de liderliği kimseye bırakmadı. Ticari araç pazarında da ilk 3 marka arasında yerimizi koruduk ve yıl sonu hedefimize sadık kalmaya devam ettik. 2023 yılı için belirlediğimiz 57 bin adetlik satış hedefimize, ilk 4 aylık dönemde ulaştığımız 24 bin 500 adedin üzerindeki satış rakamıyla bir adım daha yaklaştık. Peugeot Türkiye ailesi olarak, tüketicilerin yoğun ilgisine karşılık verebilmek ve daha fazla araç getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Peugeot Türkiye olarak SUV pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Tüm planımızı, yıl sonunda 57 bin adetlik satışı aşmak üzerine yapıyoruz. Hedeflediğimiz bu satışın yarısından fazlası SUV olacak. Yeni 408'in katılımıyla 4 farklı modelde SUV sunabilen bir marka haline dönüştük. İlk 4 aylık dönemde 14 bin 268 adet SUV satışına ulaştık ve yüzde 12,4’lük payla zirvedeki yerimizi koruyoruz. SUV 3008 modelimiz, yılın ilk 4 aylık döneminde elde ettiği 7 bin 204 adetlik satışla yüzde 10,5 paya ulaştı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen 3’üncü SUV modeli oldu. B-SUV pazarındaki sportif modelimiz 2008 ise segmentinde liderliği kimseye bırakmamaya devam ediyor. Geniş ailelerin en sevdiği modellerden 5008 ile de D-SUV'daki iddiamızı sürdürüyoruz.'

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