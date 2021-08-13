Peugeot Türkiye, ticari araç modellerindeki ağustos kampanyasını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, ağustos ayı boyunca, Peugeot hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Buna göre, Peugeot Rifter 80 bin lira için 15 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100 bin lira için 15 ay yüzde 0,99 faiz oranı veya 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle sunuluyor.