Peugeot Türkiye, markanın 210’uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde “faiz indirimli” kampanyasına start verdiğini duyurdu.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, 210’uncu yıla özel tüm Peugeot’larda geçerli “faiz indirimli” kampanya devrede. Açıklamaya göre 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, yeni Peugeot SUV 2008’de 60 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz imkanı tanınıyor. Ayrıca 1.5 lt BlueHDi dizel motorlu Peugeot SUV 3008’e de 100 bin TL için 15 ay yüzde 0,94 faiz olanağı sunuluyor.

Açıklamaya göre 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz; D-Sedan segmentindeki Peugeot 508 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz imkanıyla sunuluyor.

Kampanya kapsamında, 1.5 lt BlueHDi dizel motor, cam tavan, ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature 50 bin TL için 12 ay yüzde 1,09; Peugeot Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz; Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 1,09 faiz imkanıyla tüketicilere sunuluyor.