Manturov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Renault’un Rusya’dan çekilmesine yönelik şirketle görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Fransız şirketin, Rusya’daki faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli kaynaklara ulaşamadığını belirten Manturov, “Renault bu nedenle Avtovaz’daki ve Avtoframosn’daki (Renault Rusya) payını devredecek. Avtoframosn, Moskova yönetimine devredilecek. Avtovaz’taki payını ise muhtemelen NAMI adlı enstitümüze devredecek.” dedi.

Renault’un 5 ila 6 yıl içerisinde dönme hakkına sahip olacağına işaret eden Manturov, “Devir anlaşması 1 ruble bedelle olacak. Renault’un Moskova’daki fabrikası üretime devam edecek, Lada arabaları üretilebilir.” diye konuştu.

Manturov, Rusya’nın şirketleri ulusallaştırmak gibi bir planının olmadığını belirterek, “Ancak bir şirketin şu anda kaynakların teslimatını sağlama imkanı yoksa, sonsuza kadar bekleyemeyiz. Bir alternatif bulmak zorundayız.” dedi.

Renault, geçen Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, Avtovaz için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.