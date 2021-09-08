Renault Eylül 2021 kampanyasını duyurdu. Peki, Renault fiyatları nasıl? İşte Renault fiyat listesi Eylülü 2021 ve eylül kampanyasının detayları:
- Renault Mais açıklamasına göre, Renault’nun 2021 model otomobillerinden yeni Taliant’ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, yeni Megane sedanın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.
- Sınırlı sayıdaki 2021 model yeni Taliant, yeni Clio, ZOE ve yeni Megane versiyonlarında 3 bin TL’lik takas indirim desteği sunuluyor.
- Renault Finans’tan kredi kullananlar, 2021 model yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 157 bin 900 TL, ZOE’ye ise 316 bin 900 TL’lik fiyatla sahip olabiliyor.
- Açıklamaya göre Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile çevrim içi satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.
- Açıklamaya göre Renault’nun tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.
RENAULT FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
Renault’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre bazı binek otomobillerde Eylül 2021 Renault fiyat listesi şöyle:
YENİ CLİO FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
| 2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|169.900 ₺
|Joy 1.0 TCe ECO 100bg
|184.900 ₺
|Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|200.000 ₺
|Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|210.900 ₺
|Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|231.600 ₺
YENİ TALİANT FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|181.900 ₺
|Joy 1.0 Turbo 90 bg
|195.000 ₺
|Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg
|206.000 ₺
|Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|213.900 ₺
|Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg
|220.000 ₺
|Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|227.000 ₺
YENİ CAPTUR FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Touch 1.0 TCe 90 bg
|260.000 ₺
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|344.900 ₺
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|344.900 ₺
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|380.900 ₺
MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Joy 1.3 TCe 140 bg
|232.000 ₺
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|251.000 ₺
|Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|346.900 ₺
|Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
|240.300 ₺
|Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
|255.000 ₺
|Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|350.900 ₺
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|346.900 ₺
|Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|385.000 ₺
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|398.000 ₺
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|416.000 ₺
KADJAR
|Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg
|428.900 ₺
TALISMAN
|Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
|610.900 ₺
KOLEOS
|Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
|547.000 ₺
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