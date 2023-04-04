Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali̇ Sorumluluk Si̇gortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak.

Elektrikli araçlara prim indirimi

Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Hasar ve hasarsızlık oranlarında değişiklik

Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti.

Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.