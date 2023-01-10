Rolls-Royce 120 yıllık tarihinin satış rekorunu kırdı

Muller-Otvos CNBC’ye “Herhangi bir yavaşlama veya gerileme görmedik" diyor.

1 Rolls-Royce geçen yıl 6.021 otomobil teslim ederek 2021′e göre %8 artışa imza attı ve şirket ilk kez 6.000 sınırını geçti. BMW’nin sahibi olduğu İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce’un ortalama araç fiyatı geçen yıl 534.000 $’a yükseldi.

2 Muller-Otvos, ABD’nin 2022′de Rolls-Royce için en büyük pazar olduğunu ve küresel satışlarının yaklaşık %35′ini oluşturduğunu söyledi. En büyük ikinci pazarı olan Çin'deki satışlarda bir miktar bir düşüş yaşandı. Ancak Çin yine de küresel satışların %25′ini elde etti. Muller-Otvos, Çin’in yeniden açılması ve ekonomik toparlanmanın; ülkeyi gelecekte en büyük pazar haline getirmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

3 2022'de en çok satılan model SUV Cullinan oldu ve küresel satışların yaklaşık yarısını oluşturduğunu söyledi.

4 Ghost modeli satışların %30′undan fazlasını oluşturdu.

5 Phantom modeli ise satışların yaklaşık %10′unu oluşturdu.

6 Genel olarak, 2022'de en çok aranan model, dünya çapında Rolls-Royce Cullinan ve Asya'da Ghost idi.

7 Otomobil üreticisinin 2022′deki en büyük lansmanı Rolls-Royce’un ilk elektrikli aracı olan Spectre idi. Rolls-Royce, 2023'ün sonunda satışa çıkacak olan tamamen elektrikli Spectre için ön siparişlerin tüm beklentileri aştığını söyledi. 413.000 $ başlangıç ​​fiyatına sahip Spectre, geçen Ekim ayında resmen duyurulmadan önce ABD’li müşterilerden 300′den fazla ön sipariş aldı.

8 CEO büyümenin, Rolls-Royce'un, genellikle yılda 250 ila 300 araç satışı olan Rusya'da satışlarını geçen Şubat ayında durdurmasına rağmen geldiğini söyledi.