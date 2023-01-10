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Rolls-Royce 120 yıllık tarihinin satış rekorunu kırdı

Rolls-Royce CEO'u Torsten Muller-Otvos’a göre Rolls-Royce, durgunluk korkularına rağmen 500.000 $’lık araçlarına olan talebin güçlü kalması nedeniyle 2022’de rekor sayıda otomobil sattı.

10 Ocak 2023 | 17:45
Son Güncellenme: 10 Ocak 2023 | 17:53
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Rolls-Royce 120 yıllık tarihinin satış rekorunu kırdı

Muller-Otvos CNBC’ye “Herhangi bir yavaşlama veya gerileme görmedik" diyor.

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Rolls-Royce geçen yıl 6.021 otomobil teslim ederek 2021′e göre %8 artışa imza attı ve şirket ilk kez 6.000 sınırını geçti. BMW’nin sahibi olduğu İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce’un ortalama araç fiyatı geçen yıl 534.000 $’a yükseldi.
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Muller-Otvos, ABD’nin 2022′de Rolls-Royce için en büyük pazar olduğunu ve küresel satışlarının yaklaşık %35′ini oluşturduğunu söyledi. En büyük ikinci pazarı olan Çin'deki satışlarda bir miktar bir düşüş yaşandı. Ancak Çin yine de küresel satışların %25′ini elde etti. Muller-Otvos, Çin’in yeniden açılması ve ekonomik toparlanmanın; ülkeyi gelecekte en büyük pazar haline getirmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
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2022'de en çok satılan model SUV Cullinan oldu ve küresel satışların yaklaşık yarısını oluşturduğunu söyledi.
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Ghost modeli satışların %30′undan fazlasını oluşturdu.
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Phantom modeli ise satışların yaklaşık %10′unu oluşturdu.
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Genel olarak, 2022'de en çok aranan model, dünya çapında Rolls-Royce Cullinan ve Asya'da Ghost idi.
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Otomobil üreticisinin 2022′deki en büyük lansmanı Rolls-Royce’un ilk elektrikli aracı olan Spectre idi. Rolls-Royce, 2023'ün sonunda satışa çıkacak olan tamamen elektrikli Spectre için ön siparişlerin tüm beklentileri aştığını söyledi. 413.000 $ başlangıç ​​fiyatına sahip Spectre, geçen Ekim ayında resmen duyurulmadan önce ABD’li müşterilerden 300′den fazla ön sipariş aldı.
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CEO büyümenin, Rolls-Royce'un, genellikle yılda 250 ila 300 araç satışı olan Rusya'da satışlarını geçen Şubat ayında durdurmasına rağmen geldiğini söyledi.
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Firma 2023 yılından da umutlu.
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