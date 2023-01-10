Rolls-Royce 120 yıllık tarihinin satış rekorunu kırdı

Muller-Otvos CNBC’ye “Herhangi bir yavaşlama veya gerileme görmedik" diyor.
1Rolls-Royce geçen yıl 6.021 otomobil teslim ederek 2021′e göre %8 artışa imza attı ve şirket ilk kez 6.000 sınırını geçti. BMW’nin sahibi olduğu İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce’un ortalama araç fiyatı geçen yıl 534.000 $’a yükseldi.
2Muller-Otvos, ABD’nin 2022′de Rolls-Royce için en büyük pazar olduğunu ve küresel satışlarının yaklaşık %35′ini oluşturduğunu söyledi. En büyük ikinci pazarı olan Çin'deki satışlarda bir miktar bir düşüş yaşandı. Ancak Çin yine de küresel satışların %25′ini elde etti. Muller-Otvos, Çin’in yeniden açılması ve ekonomik toparlanmanın; ülkeyi gelecekte en büyük pazar haline getirmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
32022'de en çok satılan model SUV Cullinan oldu ve küresel satışların yaklaşık yarısını oluşturduğunu söyledi.
6Genel olarak, 2022'de en çok aranan model, dünya çapında Rolls-Royce Cullinan ve Asya'da Ghost idi.
7Otomobil üreticisinin 2022′deki en büyük lansmanı Rolls-Royce’un ilk elektrikli aracı olan Spectre idi. Rolls-Royce, 2023'ün sonunda satışa çıkacak olan tamamen elektrikli Spectre için ön siparişlerin tüm beklentileri aştığını söyledi. 413.000 $ başlangıç fiyatına sahip Spectre, geçen Ekim ayında resmen duyurulmadan önce ABD’li müşterilerden 300′den fazla ön sipariş aldı.
8CEO büyümenin, Rolls-Royce'un, genellikle yılda 250 ila 300 araç satışı olan Rusya'da satışlarını geçen Şubat ayında durdurmasına rağmen geldiğini söyledi.