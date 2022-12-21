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Rusya'da otomobil pazarında her iki otomobilden biri aynı ülkeden olabilir

Rusya otomobil pazarı için 2023 tahmini...

21 Aralık 2022 | 16:29
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Rusya'da otomobil pazarında her iki otomobilden biri aynı ülkeden olabilir

Rus haber sitesi Kommersant'a göre Amerikalı, Avrupalı ​​ve Japon otomobil üreticilerinin Rusya'dan ayrılması nedeniyle, Çinli markaların Rusya pazarındaki payı 2023'te yüzde %50'yi geçebilir. VTB Leasing'e göre, şu anda Çinli üreticiler Rusya'daki otomobil pazarının yaklaşık% 30'unu oluşturuyor.

VTB Leasing'den Artem Kiselev, “Sonbahara gelindiğinde Rusya'dan ayrılan markaların bayileri stoklarını neredeyse tamamen sattı, bu nedenle tüm dikkatler Çin'den gelen ürünlere odaklandı" diyor.

Avtostat'a göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde Rusya'daki her dört yeni arabadan biri Çin malıydı. 
 

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