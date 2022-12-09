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Rusya otomobil pazarında yükselişteki ülke: Yüzde 9,6’dan yüzde 31,3’e

Rusya otomotiv pazarında Çin markalarında dikkat çeken yükseliş...

09 Aralık 2022 | 11:57
Son Güncellenme: 09 Aralık 2022 | 14:26
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Rusya otomobil pazarında yükselişteki ülke: Yüzde 9,6’dan yüzde 31,3’e

Rusya otomotiv pazarında Çin markalarının satış payı artmaya devam ediyor. TurkRus'un aktardığı habere göre diğer yabancı markaların azalmasıyla, ülkede satılan otomobiller içinde Çin markalarının oranı sene başından bu yana yüzde 9,6’dan yüzde 31,3’e yükseldi.

Avtostat’ın verilerine göre, Rusya’da kasım ayında 16 bin 138 Çin marka otomobil satıldı. Geçen ocak ayında bu rakam 8 bin 235 idi.

Rusya’da 2000 yılından bu yana yerel üretime başlayan ve pazar payını artıran Batılı otomotiv üreticilerinin çoğu, Ukrayna'ya yönelik saldırının arıdından Rusya’da üretim ile otomobil ve yedek parça sevkiyatını durdurma kararı aldı.

Ülkede otomotiv pazarında 2022’nin ilk 11 ayında yüzde 61,6 daralma kaydedildi.

Habere göre “Moskviç” dahil Çinli markaların seneye Rusya otomotiv pazarında payının yüzde 35’e çıkacağı tahmin ediliyor.

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