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  • Satış sonrası "Evim dağınık, bulamadım" diye yedek anahtarı vermedi, nedeni ortaya çıktı...

Satış sonrası "Evim dağınık, bulamadım" diye yedek anahtarı vermedi, nedeni ortaya çıktı...

Esenyurt'ta sattığı otomobili, yedek anahtarını kullanarak çaldığı öne sürülen şüpheli ile suça karışan 3 kişi gözaltına alındı.

19 Ocak 2023 | 22:08
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Satış sonrası "Evim dağınık, bulamadım" diye yedek anahtarı vermedi, nedeni ortaya çıktı...

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta oturan Abdülkadir Akkaya'nın bir süre önce ikinci el olarak satın aldığı otomobilinin çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede park halindeki otomobilin 2 şüpheli tarafından yedek anahtarı kullanılarak çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde eşkal ve kimlikleri belirlenen şüpheliler M.R.Y. ve A.G. yakalandı.

M.R.Y'nin aracın önceki sahibi olduğu, yedek anahtarını sakladığı ve daha sonra aracı A.G. ile çaldığı, sonrasında da Beykoz'daki bir kişiye parçalanmak üzere sattığı anlaşıldı.

Beykoz'daki adrese giden ekipler, çalıntı aracı satın aldığı belirlenen G.Y. ve onunla çalışan E.M.C'yi gözaltına aldı, aracın ise Büyükçekmece'deki bir depoda olduğu saptandı.

Büyükçekmece'deki depoya giden polis, çalınan otomobili, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek üzere yüzlerce parçaya ayrılmış biçimde ele geçirdi.

Aracın parçaları sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

E.M.C. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

"Evim dağınık, bulunca getireceğim" diyerek anahtarı vermedi

Mağdur Abdülkadir Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada 4 ay önce bir miktar para ve 2017 model arabasını takas vererek çalınan aracı satın aldığını söyledi.

Arabayı alırken önceki sahibine yedek anahtarını sorduğunu belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Bana 'evim çok dağınık, anahtarı bulamıyorum, bulunca getireceğim' gibi bahaneler üretti. Defalarca istememe rağmen beni oyaladı. Bizim de hiç aklımıza gelmedi, anahtar sildirme, yazılımını güncelleme filan yapılıyormuş, daha önce başımızdan geçmediği için aklımıza gelmedi, bilmiyorduk. İnsan kondurmak istemiyor, 'Böyle olur mu?' diyorsun ama sonrasında gördük ki bunu yaptı. Hemen şikayetçi oldum kendisinden."

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