Zorunlu Trafik Sigortası tarifesinde 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere kapsamlı bir güncellemeye gidildiğini söyleyen SEDDK Başkanı Eroğlu, “Trafik poliçe primlerinin vatandaşlarımız için sürdürülebilir bir hale gelmesi adına kişi bazlı poliçe, doğrudan tazmin gibi yapısal reformlarla sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu kapsamda üzerinde çalıştığımız yeni düzenlemeleri en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (SEDDK), Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelinerek, yapısal dönüşüm adımları anlatıldı.

SEDDK’den yapılan açıklamaya göre, finansal mimaride giderek artan rolü kapsamında, sektör gelişimini ve büyümesini önceleyen SEDDK, Türkiye’de hizmet veren çok uluslu sigorta şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Aksigorta, Allianz, Axa Sigorta, Eureko, Generali Sigorta, Groupama, HDI Sigorta, Mapfre, Nippon, NN Hayat Emeklilik, Orient Sigorta, Ray Sigorta, Sompo Sigorta, VHV Sigorta ve Zurich Sigorta’nın uluslararası temsilcileri ve Türkiye yöneticilerinin katıldığı çevrim içi toplantıda, yaşanan sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşım vurgusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Zorunlu Trafik Sigortası tarifesinde 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere kapsamlı bir güncellemeye gidildiğini anımsatarak, “Yapılan tarife değişikliği sonrası poliçe üretimini yakından takip ediyoruz. Trafik poliçe primlerinin vatandaşlarımız için sürdürülebilir bir hale gelmesi adına kişi bazlı poliçe, tahkim sisteminde iyileştirme, doğrudan tazmin gibi yapısal reformlarla sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu kapsamda üzerinde çalıştığımız yeni düzenlemeleri en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Güven ortamı sağlanacak”

Hazırlanmakta olan Vizyon Belgesi kapsamında yüzde 5 olan sigorta payının ve yüzde 1,5’lik penetrasyon oranının artması için ürün çeşitliliğine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

“Düşük penetrasyonumuz aynı zamanda birçok fırsatı içinde barındırıyor. Bu bağlamda genç nüfus ve dijitalleşme önemli avantajlar sunuyor. Ayrıca düzenleyici otorite olarak riskleri yakından izleyip analiz ederek hızlı aksiyon alıyoruz. Hayata geçireceğimiz yapısal dönüşüm adımlarıyla sektörde sürdürülebilirliği, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Böylece, tüm yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güven ortamını sağlamış olacağız.”