ÖTV indirimi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı. Ancak tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle yeterli stok bulunmaması tüketiciyi ikinci ele yönlendirdi. arabam.com’da 2012, 2017 ve 2015 yıllarına ait görece yaşı genç araçların ilan oranlarının artması bu görüşü destekliyor. Ayrıca, ağustos ayında en çok ilan ‘otomobiller’ için 50.000 TL – 100.000 TL ile 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul araçlar için verildi.

2. el otomobil ilan platformu arabam.com, ağustos ayının ilan verilerini derledi, En çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el analizi şöyle:

En çok ilan verilen kategoriler

arabam.com’daki ilanların yüzde 71’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik dilimde yer alıyor.

En çok ilan verilen 10 marka

İlanların yüzde 20’sini Renault oluşturuyor. Renault markasını yüzde 18 ile Fiat izliyor. Fiat markasını da sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

En çok tercih edilen otomobil modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında ağustos ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up kasa tiplerinde markaların ağustos ayı oranları

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, yüzde 20 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu

aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

En çok 2012, 2015 ve 2017 model araç ilanları verildi

Ağustos ayında en fazla ilan verilen araçlar, yüzde 7,6 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2015 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 14’ünü oluşturuyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor hacmine göre ilanların dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2. el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların yüzde 53’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise yüzde 4’te kaldı.

İlanların fiyat aralığına göre dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı ağustos ayında 50.000 TL – 100 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor. 100.00 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar ise ağustos ayında ilanların yüzde 25,9’unu oluşturuyor. Geçtiğimiz ay 150.000 TL ve üzerindeki araçların ilan sayılarında küçük artışlar görünmüştü, ağustos ayında ise 50.000 TL ile 100.000 TL aralığındaki araçların da ilan oranlarında küçük artışlar yaşandı.

İlanların vites tipine göre dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Ağustos ayında düz vitesli araçlar ilanların yüzde 67’sini oluşturuyor, yarı otomatik vitesli araçlar, ilanların yüzde 16’sını oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı yüzde 16. Ağustos ayında otomatik ve yarı otomatik vitesli araçların ilan oranları bir miktar azalırken, düz vitesli araçların ilan oranlarında küçük artışlar göründü. İlanların şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

Dizel ve LPG’li Araçlar Ağustos’ta Daha Çok Tercih Edildi

İlanları yakıt tipine göre incelendiğinde, LPG’li araçların ağustos ayında ilan oranı yüzde 26,3 oldu. Dizel motorlu araçlar ise yüzde 54,39 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. LPG’li araçları sırasıyla benzinli ve hibrit araçlar oluşturuyor.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlarda Yoğunluk Devam Ediyor

İkinci el ilan piyasasında ağustos ayında en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için ilan verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise yüzde 16.