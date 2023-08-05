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Sıfır araç satışında yeni dönem

İlaçlarda uygulanan barkoda benzer yeni bir sistemle sıfır araçlarda üretimden müşteriye kadar tüm aşamalar kontrol altında tutularak stokculuğun önünün kesilmesi hedefleniyor. İkinci elde ise ilan sitelerine sorumluluk verilecek.

05 Ağustos 2023 | 12:20
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Sıfır araç satışında yeni dönem

Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.

Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak.

Milliyet’in haberine göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımız otomotiv piyasasındaki suni fiyatların önüne geçilmesi, iş işleyişindeki haksız uygulamaların engellenmesi ve sıfır otomobile erişimi kolaylaştırmak adına 6+6 yönetmeliğinin kapsamını genişleterek piyasa adına oldukça yararlı adımlar attı.

Son olarak sıfır otomobillere takılacak çip ile araçların üretim, sevkiyat, satış, teslimat gibi süreçleri takip edileceği açıklandı. Peki sistem nasıl işleyecek? Araçlara yerleştirilecek çip ile aracın üretiminden son tüketiciye satış ve sonrası süreçlerine kadar tüm aşamalar kaydedilecek. Böylelikle araçların gerek distribütör gerekse bayilerde ne kadar süreyle kaldığı takip edilerek, stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu uygulama ile olağan dışı beklemelerin tespiti sağlanıp, fiyatlar konusunda oldukça olumsuz etkisi olan ve kamuoyunda da sıkça gündem olan stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesinde etkili olacağı kanaatindeyiz."

6+6 yönetmeliğinin son hali ve denetimler neticesinde ikinci el otomobilde spekülatif fiyatlamaların önüne geçildiğini savunan Ertemel, "Birebir irtibat noktasında ek ücretler talep edilmesi gibi bazı sorunlar olsa da genel tabloda fiyat artışlarının engellediğini söyleyebiliriz. Ürün takip sistemi stokçulukla gelen fiyat artışlarına olumlu etki edeceği gibi, diğer yandan gerçek tüketicinin otomobile erişiminde kolaylık sağlayacaktır" diye konuştu.

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