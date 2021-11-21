Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, Premium SUV sınıfındaki temsilcisi DS 7 Crossback’in “Ligne Noire” özel serisini kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu.
DS Automobiles açıklamasına göre, sınırlı sayıda üretilen özel serinin Türkçe karşılığı “Siyah Seri”.
Ligne Noire, iç ve dış tasarımında yaygın olarak siyah rengin kullanılmasıyla dikkati çekiyor. Araçta, DS Automobiles ile özdeşleşen krom süslemeler yerini parlak siyah süslemelere bırakıyor. Araçta 19 inç ölçüsünde siyah renkli hafif alaşım jantlar mevcut.
Otomobilin motorsporlarından ilham alan Performance Line tasarım konseptini temel alan iç mekanında da hakim rengi siyah oluştururken, koltuklar, kapı içleri ve orta konsolda Alcantara kullanılmış.
Açıklamaya göre, DS 7 Crossback Ligne Noire özel serisinde yer alan 14 hoparlörlü Focal Electra Hi-Fi ses sistemi ve otomobilin ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahip camları ses deneyimini optimize ediyor.
B.R.M Chronographes ile işbirliği içinde tasarlanan B.R.M R180 saat, otomobil çalıştırıldığında gösterge panelindeki gövdesinden ortaya çıkıyor.
Direksiyon simidi ve hava yastığı kapağı deriyle kaplanırken, 12″ dijital ekran sürüş bilgilerine ulaşımı sağlıyor.
DS Automobiles’in avant-garde teknolojileri arasında bulunan ve yarı otonom sürüş yardımcısı olarak öne çıkan DS Connected Pilot, tüm Ligne Noire özel serisi otomobillerde yerini alıyor.
225 BG benzinli ve 130 dizel motorlu seçeneklere sahip DS 7 Crossback Ligne Noire, 823 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.
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