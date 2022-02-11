Skoda 2022 yılını tüm modelleri için geçerli olan çok kredi kampanyası ile karşılıyor.

Garanti BBVA işbirliği ile gerçekleşen kampanya tüm sıfır kilometre Kodiaq, Karoq, Kamiq, Octavia, Fabia ve Scala modellerine yüzde 1.99 faiz oranı ile kredi kullanım imkanı sunuyor. Kredi geri ödemesinin ilk taksiti, isteğe bağlı olarak araç teslim alındıktan 6 ay sonrasına ötelenebilecek.

Skoda yetkili satıcılarında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA “Bayide Anında Kredi (BAK)” sistemi üzerinden kredilerini şubeye gitmeden kullanabilecek. Yetkili satıcılarında sunulan kredi imkanı, 2021 ve 2022 model yılı araçlar için şubat ayı boyunca geçerli olacak.