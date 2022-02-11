Skoda yeni kredi kampanyasını duyurdu. Açıklamaya göre Garanti BBVA işbirliği ile gerçekleşen kampanya tüm sıfır kilometre Kodiaq, Karoq, Kamiq, Octavia, Fabia ve Scala modellerine yüzde 1.99 faiz oranı ile kredi kullanım imkanı sunuyor.

Kredi geri ödemesinin ilk taksiti, isteğe bağlı olarak araç teslim alındıktan 6 ay sonrasına ötelenebilecek.

Skoda yetkili satıcılarında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, etkili satıcılarda sunulan kredi imkanı, 2021 ve 2022 model yılı araçlar için şubat ayı boyunca geçerli olacak.