Skywell'de eylül fiyatları açıklandı

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Skywell’in elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021 yılından bu yana Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan şirket, SKYWELL ET5 LR Legend modelinde ön ödemeli sabit fiyat kampanyası düzenliyor.

Açıklamaya göre ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyasından yararlanmak isteyenler Skywell’e ait web sitesini ziyaret ederek ön sipariş talebi oluşturabilecekler. Açıklamada şu bilgiler veriliyor: "Müşteriler, 1.000 TL’lik kart çekim işlemini takiben gelen tekil kod ile 3 iş günü içinde Ulu Motor tarafından belirtilen banka hesaplarına aracın 1 milyon 350 bin TL’lik ön peşinat bedelinin ödenmesi ile eylül ayında araçlarına 1 milyon 655 bin TL’lik sabit fiyattan sahip olabilecekler". AA