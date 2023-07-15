ARA
Bist 100
6437,74
1,09%
Bist 100
Dolar/TL
26,1923
0,5879%
Dolar/TL
Euro/TL
29,412
0,5984%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1228
0,0156%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1646,81
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Skywell'de eylül fiyatları açıklandı

Çinli otomobil üreticisi Skywell’in elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, SKYWELL ET5 LR Legend modelinde ön ödemeli sabit fiyat kampanyası düzenlediğini duyurdu.

15 Temmuz 2023 | 08:18
0
Skywell'de eylül fiyatları açıklandı

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Skywell’in elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021 yılından bu yana Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan şirket, SKYWELL ET5 LR Legend modelinde ön ödemeli sabit fiyat kampanyası düzenliyor.

Açıklamaya göre ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyasından yararlanmak isteyenler Skywell’e ait web sitesini ziyaret ederek ön sipariş talebi oluşturabilecekler. Açıklamada şu bilgiler veriliyor: "Müşteriler, 1.000 TL’lik kart çekim işlemini takiben gelen tekil kod ile 3 iş günü içinde Ulu Motor tarafından belirtilen banka hesaplarına aracın 1 milyon 350 bin TL’lik ön peşinat bedelinin ödenmesi ile eylül ayında araçlarına 1 milyon 655 bin TL’lik sabit fiyattan sahip olabilecekler". AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 1646,81 0,34%
  • ALTIN ONS 1955,66 -0,23%
  • BIST 100 6437,74 1,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1923 0,5879%
  • EURO/TURK LIRASI 29,412 0,5984%
  • EURO/USD 1,1228 0,0156%
  • INGILIZ STERLINI 1,3094 -0,31859%
  • JAPON YENI 138,792 0,535%
  • KANADA DOLARI 1,32185 0,83377%
  • RUS RUBLESI 90,25 0,1331%
Günün En Çok Okunanları
Konut satışlarında sert düşüş
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Bakan Şimşek, TCMB Başkanı Erkan ile Hindistan'a gidecek
GERİ
İLERİ
Konut satışlarında sert düşüş
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL