Suzuki, GSX ailesine bir yenisini daha ekledi. 2015’te piyasaya sürülen GSX-S1000F’in evrimleştirilmesi ile tamamen yeni bir model olarak doğan 152 PS’lik güce sahip yeni GSX-S1000GT, Suzuki’nin Türkiye distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla 229 bin 900 TL’lik fiyatı ile motosiklet tutkunlarıyla buluşuyor.
Japon üretici Suzuki, ilk kez GSX ailesini genişletmeye devam ediyor. Ailenin naked (çıplak) versiyonunu ülkemizde yakın zamanda piyasaya süren Suzuki, şimdi ise GSX-S1000GT’yi 229.000 TL’lik fiyat etiketi ile Türkiye pazarına sundu.
Süpersporttan nakeda geniş bir ürün yelpazesine sahip olan GSX ailesinin en yeni üyesi GSX-S1000GT, sportif motorunun yanı sıra, uzun yol ve artçı konforunu da üst düzeyde sunacak şekilde tasarlandı. 2015 yılında piyasaya sunulan GSX-S1000F versiyonunun evrimleştirilmesiyle doğan yeni model, süperspor performansı sunan 999 cc hacimli, dört zamanlı DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor bloğu yer alıyor.
Motorun eksantrik mili, supap yayları, debriyaj ve egzoz sisteminde yapılan yenilikler, daha dengeli perfomans sunarken, Euro 5 emisyon standartlarını yerine getiriyor. Tamamen yeniden tasarlanmış kompakt 4-2-1 egzoz sistemi, toplayıcının arkasında Suzuki Egzoz Ayarlama (SET) sistemine ve susturucuya, katalitik konvertörlere sahip.
Suzuki GSX-S1000GT Teknik Özellikleri
Uzunluk 2.140 mm
Genişlik 825 mm
Yükseklik 1.215 mm
Dingil mesafesi 1.460 mm
Yerden yükseklik 140 mm
Sele yüksekliği 810 mm
Boş ağırlık 226 kg
Motor tipi 4 zamanlı, 4 silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC
Çap x strok 73,4 mm x 59,0 mm
Motor hacmi 999 cc
Sıkıştırma oranı 12.2:1
Yakıt sistemi Enjeksiyon
Marş sistemi Elektrikli
Yağlama Islak karter
Şanzıman 6 vitesli senkromeç dişli
Süspansiyon ön Teleskopik ters çatal, helezon yay, yağlı amortisörler
Süspansiyon arka Bağlantılı, helezon yay, yağlı amortisör
Çatal açısı/İz genişliği 25°/100 mm
Ön fren Çift disk
Arka fren Disk
Ön lastik 120/70ZR17M/C (58W), tubeless
Arka lastik 190/50ZR17M/C (73W), tubeless
Marş sistemi Elektronik ateşleme (transistörlü)
Yakıt deposu 19,0 litre
Yağ kapasitesi 3,4 litre
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