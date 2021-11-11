Suzuki, GSX ailesine bir yenisini daha ekledi. 2015’te piyasaya sürülen GSX-S1000F’in evrimleştirilmesi ile tamamen yeni bir model olarak doğan 152 PS’lik güce sahip yeni GSX-S1000GT, Suzuki’nin Türkiye distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla 229 bin 900 TL’lik fiyatı ile motosiklet tutkunlarıyla buluşuyor.

Japon üretici Suzuki, ilk kez GSX ailesini genişletmeye devam ediyor. Ailenin naked (çıplak) versiyonunu ülkemizde yakın zamanda piyasaya süren Suzuki, şimdi ise GSX-S1000GT’yi 229.000 TL’lik fiyat etiketi ile Türkiye pazarına sundu.

Süpersporttan nakeda geniş bir ürün yelpazesine sahip olan GSX ailesinin en yeni üyesi GSX-S1000GT, sportif motorunun yanı sıra, uzun yol ve artçı konforunu da üst düzeyde sunacak şekilde tasarlandı. 2015 yılında piyasaya sunulan GSX-S1000F versiyonunun evrimleştirilmesiyle doğan yeni model, süperspor performansı sunan 999 cc hacimli, dört zamanlı DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor bloğu yer alıyor.

Motorun eksantrik mili, supap yayları, debriyaj ve egzoz sisteminde yapılan yenilikler, daha dengeli perfomans sunarken, Euro 5 emisyon standartlarını yerine getiriyor. Tamamen yeniden tasarlanmış kompakt 4-2-1 egzoz sistemi, toplayıcının arkasında Suzuki Egzoz Ayarlama (SET) sistemine ve susturucuya, katalitik konvertörlere sahip.

Suzuki GSX-S1000GT Teknik Özellikleri

Uzunluk 2.140 mm

Genişlik 825 mm

Yükseklik 1.215 mm

Dingil mesafesi 1.460 mm

Yerden yükseklik 140 mm

Sele yüksekliği 810 mm

Boş ağırlık 226 kg

Motor tipi 4 zamanlı, 4 silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC

Çap x strok 73,4 mm x 59,0 mm

Motor hacmi 999 cc

Sıkıştırma oranı 12.2:1

Yakıt sistemi Enjeksiyon

Marş sistemi Elektrikli

Yağlama Islak karter

Şanzıman 6 vitesli senkromeç dişli

Süspansiyon ön Teleskopik ters çatal, helezon yay, yağlı amortisörler

Süspansiyon arka Bağlantılı, helezon yay, yağlı amortisör

Çatal açısı/İz genişliği 25°/100 mm

Ön fren Çift disk

Arka fren Disk

Ön lastik 120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Arka lastik 190/50ZR17M/C (73W), tubeless

Marş sistemi Elektronik ateşleme (transistörlü)

Yakıt deposu 19,0 litre

Yağ kapasitesi 3,4 litre