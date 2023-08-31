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Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme

Bakanlık, son dönemde ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeler ve aldatmaca içeren ilanlar nedeniyle çok sayıda şikayet geldiğini belirtti. Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ismin gizlenerek ilan verilmesi yasaklandı.

31 Ağustos 2023 | 00:55
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Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler neticesinde, ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanmış olup, kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanmaktadır. 

Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir.

"10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak"

Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanısıra,3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilmektedir.

Tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Yayım tarihlerinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek olan değişikliklere vatandaşlarımız ile ilan yayımlayan gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması zorunludur." (TRT)

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Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
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