Hyundai Motor Company, dünya çapında geçerli olan hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre, IONIQ 6’da şarj başına 614 kilometre gibi üst düzey bir menzil elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai’nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan IONIQ 6, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWh) sunuyor.

Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh’lik bir tüketim elde edilirken, aynı zamanda satışa sunulacağı ülkelerde de en verimli bataryalı elektrikli modellerden (BEV) biri olacak. Ayrıca, IONIQ 6, 0.21cd gibi ultra düşük bir sürtünme katsayısıyla en verimli modellerden biri.

IONIQ 6, bu yıl belirli pazarlarda satışa sunulacak.

IONIQ 6’nın etkileyici elektrikli sürüş performansı, Hyundai’nin EV’ler için özel olarak geliştirdiği E-GMP platformundan ve ultra düşük rüzgar direncinden geliyor. E-GMP, optimum elektrik performansı sunarken, sadece 15 dakikalık şarj ile 351 kilometrelik bir menzil sunuyor. Aynı zamanda 350 kWh ultra şarj istasyonlarında da yaklaşık 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında pilini doldurabiliyor. IONIQ 6, kardeşi IONIQ 5 gibi 800V ultra hızlı şarj özelliğine de sahip. Ayrıca, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400V şarjı da destekliyor.