Tesla, 2021’de rekor sayıda 936.172 araç teslim etti. Bu rakam Tesla’nın 2020’de yaptığı 499.550 araç teslimatına göre yüzde 87’lik bir artışı gösteriyor.

The Verge’nin haberine göre şirket, üçüncü çeyrekteki 241.300 teslimattan sonra 2021’in son çeyreğinde 308.600 araba teslim etmeyi başardı. Bu teslimatların 11.750’si Model S ve X için, 296.850’si Model 3 ve Y içindi. Hem Model 3 hem de Y, tüm yıl boyunca yapılan teslimatların çoğunluğunu oluşturdu.

Tesla daha önce teslimatlarını her yıl yaklaşık yüzde 50 artırmayı planladığını ve bir milyon sevkiyata ulaşmasa da yıllık büyüme hedefini aştığını belirtmişti.

Devam eden çip sıkıntısı, Tesla da dahil olmak üzere bir dizi otomobil üreticisi için sıkıntılı günler yarattı. Hatta Tesla, bazı modellerinde USB bağlantı noktalarını kaldırdı. Geçen yıl Tesla, sıkıntının etkisini azaltmak için kendi yazılımını yeniden yazdı ve ayrıca Şubat ayında bir süre Kaliforniya fabrikasındaki üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Tüm bunlara rağmen, araç kiralama şirketi Hertz’in filosuna 100.000 Tesla’yı eklemesinin ardından Tesla’nın değeri Ekim ayında 1 trilyon doları aştı . Şirket, 2021’in üçüncü çeyreğinde şimdiye kadarki en karlı çeyreğine sahipti, ancak 2021’in son çeyreğine ilişkin kazançların henüz açıklanmadığı için bu durum değişebilir.